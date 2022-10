Dragão regressa à liderança do ranking dos estádios da Liga Bwin

O Estádio do Dragão está de regresso à liderança do ranking dos recintos desportivos da Liga Bwin, após a 9.ª jornada da prova, com uma média de 4,95 e um acumulado de 23,79. Segue-se o Estádio da Luz com uma média de 4,93, com o Estádio José Alavalade a fechar o pódio, com uma média de 4,82.A avaliação, recorde-se, baseia-se em duas vertentes: classificação do Match Center da Liga Portugal e aquela que é dada pelos Delegados da Liga, que estão nomeados para o respetivo jogo e estádio.Os Delegados da Liga avaliam acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza. Já o Match Center tem em conta critérios como o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo, aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash).Do somatório destas notas surge uma percentagem convertida em ranking e que todas as semanas terá determinada nota e avaliação.Estádio do Dragão, Nº de jogos – 4 Acumulado – 23,79 Média – 4,95Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Nº de jogos – 5 Acumulado – 29,67 Média - 4,93Estádio José Alvalade, Nº de jogos – 4 Acumulado – 23,29 Média – 4,82Estádio Cidade de Barcelos, Nº de jogos – 5 Acumulado – 28,48 Média - 4,70Estádio Municipal de Braga, Nº de jogos – 5 Acumulado – 28,38 Média - 4,68Estádio do Bessa Sec. XXI, Nº jogos – 5 Acumulado – 28,15 – Média – 4,63Estádio António Coimbra da Mota, Nº de jogos – 4 Acumulado – 22,30 Média – 4,58Estádio Futebol Clube de Vizela, Nº de jogos – 4 Acumulado – 21,87 Média – 4,47Estádio D. Afonso Henriques, Nº de jogos – 4 Acumulado – 21,87 Média - 4,47Estádio Municipal de Famalicão, Nº de jogos -4 Acumulado – 21,73 Média – 4,43Estádio Capital do Móvel, Nº de jogos – 5 Acumulado – 26,67 – Média – 4,33Portimão Estádio, Nº de jogos – 5 Acumulado – 26,12 Média - 4,22Estádio do Marítimo, Nº de jogos – 4 Acumulado – 20,87 Média - 4,22Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Nº de jogos - 1 Acumulado – 5,20 Média – 4,20Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, Nº de jogos – 4 Acumulado – 20,79 Média – 4,20Estádio Municipal de Arouca, Nº de jogos – 5 Acumulado – 25,20 Média – 4,04Estádio do Rio Ave Futebol Clube, Nº de jogos – 4 Acumulado – 20,07 Média - 4,02Estádio de São Miguel, Nº de jogos – 5 Acumulado – 24,87 Média – 3,97Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, Nº de jogos - 4 Acumulado – 18,81 Média – 3,70