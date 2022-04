Dragões ao ataque: «Hugo Miguel continua com o azar de cometer erros a triplicar contra o FC Porto»

Depois de Sérgio Conceição e também Pepe terem ontem lançado duras críticas ao trabalho da equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel no jogo com o Sp. Braga , esta terça-feira o FC Porto volta ao ataque na sua newletter diária."Faz hoje precisamente um ano: em Moreira de Cónegos, num jogo arbitrado por Hugo Miguel, o FC Porto empatou a um depois de ter sido prejudicado em três penáltis. Ontem, em Braga, a história foi parecida: com o mesmo árbitro em campo, os Dragões perderam por 1-0 e voltaram a ser prejudicados em três lances na área. Hugo Miguel continua com o azar de cometer erros a triplicar contra o FC Porto em encontros realizados na fase mais decisiva do campeonato", pode ler-se no 'Dragões Diário'.E prosseguem: "Para Sérgio Conceição, estiveram em causa 'situações dentro da área que são faltas escandalosas' e que podem ter tido origem na 'bitaitada' anti-FC Porto que durante a semana 'condiciona quem não tem personalidade e qualidade'. O treinador lamentou que a equipa tenha desperdiçado 'ocasiões suficientes para ganhar' um jogo em que 'o empate seria curto', acrescentando que nas 'três finais pela frente' é preciso ser mais forte para compensar 'uma outra situação armadilhada difícil de controlar'".