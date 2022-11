Dragões 'atiram-se' a Hélder Malheiro: «Nada de novo quando arbitra jogos do FC Porto»

O FC Porto venceu ontem o Mafra por 3-0 e segue para os oitavos de final da Taça de Portugal, num jogo marcado pela expulsão de Sérgio Conceição. Esta quarta-feira, os azuis e brancos voltam a sair em defesa do treinador, depois de ontem já terem criticado nas redes sociais o cartão vermelho de Hélder Malheiro."O técnico campeão nacional foi um dos protagonistas de mais um episódio insólito em que por vezes o futebol português é fértil: foi expulso por ter pontapeado uma bola que se encontrava fora do campo. O outro protagonista foi Hélder Malheiro, que não viu uma falta que constituiu um atentado à integridade física de Grujic – nada de novo quando arbitra jogos do FC Porto. A forma como Sérgio Conceição é tratado por alguns árbitros, além de ser discriminatória face ao que acontece com outras figuras do futebol, não tem em conta um percurso brilhante como jogador e treinador, que inclui a conquista de diversos títulos, vários recordes históricos e a representação ao mais alto nível da seleção de Portugal", pode ler-se no 'Dragões Diário'.