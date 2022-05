FC Porto com processo disciplinar e multa de 30.600 euros

O Conselho de Disciplina abriu um novo processo disciplinar ao FC Porto relacionado com o jogo com o Portimonense, da 30ª jornada da Liga Bwin. A informação consta do mapa de castigos do CD da FPF divulgado esta terça-feira, depois de em reuniões anteriores o órgão ter sinalizado que aguardava informações por parte dos azuis e brancos. Segundo nos foi possível apurar, esse processo está relacionado com a falta de informações prestadas pelos azuis e brancos relativamente à utilização de materiais pirotécnicos por parte dos seus adeptos.No mesmo documento o CD sancicou ainda o FC Porto, no âmbito de um anterior processo disciplinar, a uma multa de 30.600 euros por "declarações proferidas em órgão de comunicação social, imprensa privada", nomeadamente a newsletter Dragões Diário. A infração enquadrava-se no artigo 112º do Regulamento Disciplinar da Liga, que diz respeito à "lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros".