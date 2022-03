Dragões com processo disciplinar no jogo com o Tondela e mais 5.100 euros de multa pelo dérbi

O Conselho de Disciplina (CD) da FPF abriu um processo disciplinar ao FC Porto na sequência do embate dos dragões com o Tondela, jogo referente à 26.ª jornada da Liga Bwin que terminou com vitória azul e branca, por 4-0, no Estádio do Dragão. Como é habitual, o mapa de castigos do CD não especifica o motivo da abertura do procedimento disciplinar.O mesmo órgão federativo aplicou ainda mais uma multa de 5.100 ao FC Porto relativa ao dérbi da Invicta, com o Boavista, da 27.ª ronda do campeonato nacional, devido ao arremesso por parte dos seus adeptos de "duas cadeiras, uma para junto da linha de baliza e outra para junto à bandeirola de canto, sem entrarem no terreno de jogo, nem causar qualquer interrupção no jogo". A SAD já tinha pago mais de 16 mil euros por multas relativas a esta partida.