Dragões esclarecem processo de venda de bilhetes para o FC Porto-Belenenses SAD

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, como decorrerá o processo de venda de bilhetes para o jogo com o Belenenses SAD, dia 8 de agosto (18 horas), referente à primeira jornada da Liga Bwin.





Na sequência das medidas anunciadas pelo Governo, o Estádio do Dragão reabrirá portas aos adeptos nessa ocasião, com 33% da lotação. Os sócios com mais anos de Lugar Anual terão preferência na aquisição dos ingressos.A venda dos bilhetes arranca no domingo, dia 1 de agosto, de forma "exclusiva para sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão de forma ininterrupta entre as épocas 2010/11 e 2019/20."No dia seguinte, acrescentam os dragões, "a venda será exclusiva a sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão de forma ininterrupta entre as épocas 2015/16 e 2019/20."Se nessa fase a lotação não estiver esgotada, a 3 de agosto "a venda será alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual na época 2019/20." Dentro da mesma premissa, "nos dias 4 e 5 de agosto, a venda será alargada a todos os restantes associados do FC Porto", enquanto nos dias "6 e 7 de agosto a venda será alargada ao público em geral."Os bilhetes, nominais e intransmissíveis, estarão à vendas nos locais habituais na pré-pandemia (Loja do Associado do Estádio do Dragão, no Portal do FC Porto e nas FC Porto Stores), com preços para todos os gostos, entre os 15 e os 35 euros, sendo que os sócios interessados em adquirir bilhetes devem ter concluído o processo de renumeração e regularizada a quota de junho de 2021.Posto isto, os azuis e brancos também informam as medidas de segurança sanitária em vigor para esse desafio do campeonato, como a presentação do Certificado Digital COVID válido ou, em alternativa, a apresentação de um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou de um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo. Além disso, será feita a medição da temperatura corporal, que deve ser inferior a 38ºC, no acesso ao recinto.De resto, "é obrigatório o uso permanente de máscara de proteção e o respeito pelo distanciamento físico. Os lugares serão devidamente marcados e é imperativo que todos respeitem o lugar indicado no ingresso. É obrigatória a apresentação de um documento de identificação com fotografia - cartão de sócio ou outro -, de forma a comprovar a titularidade do ingresso. É essencial que os espectadores se desloquem atempadamente para o Estádio do Dragão, de modo a facilitar todo o processo de entrada no recinto."Refira-se, a terminar, que o FC Porto ainda informa o seguinte: "Nesta fase, e enquanto estiverem em vigor limitações impeditivas de um total regresso à normalidade, o FC Porto não dará início ao processo de compra e venda de Lugares Anuais. Assim que possível, após o levantamento de todas as restrições, serão reavaliadas as condições para a aquisição dos mesmos. Os detentores de Lugar Anual na época 2019/20 terão preferência na compra."