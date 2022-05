Dragões fazem contas à época e atiram: «FC Porto continua a dar-se bem com os ares da capital»

Conquistada a dobradinha, com a vitória na final da Taça de Portugal frente ao Tondela, o FC Porto faz as contas à época na sua newsletter diária desta segunda-feira."Depois do campeonato fechado em Lisboa, ontem foi a vez de ganhar a Taça de Portugal em Oeiras. O FC Porto continua a dar-se bem com os ares da capital e confirmou a nona dobradinha da história do clube com uma vitória sobre o Tondela por 3-1. Perante um estádio esmagadoramente azul e branco, Taremi bisou e o outro golo foi marcado por Vitinha", começam por apontar no 'Dragões Diário'.E prosseguem: "53 jogos, 39 vitórias, oito empates e seis derrotas. 119 golos marcados e 45 sofridos. E, acima de tudo, dois troféus. Os dois principais troféus nacionais. Em resumo, foi assim a época do FC Porto. Uma época à Porto para ser dissecada com mais detalhes nos próximos dias e semanas. E uma fasquia elevada para encarar o futuro com a ambição habitual".