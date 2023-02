Dragões iniciam operação Inter com sete jogadores em tratamento

Poucas horas depois do triunfo sobre o Rio Ave (1-0), o FC Porto voltou ao trabalho no Olival, dando assim início à preparação para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Inter Milão. Sérgio Conceição continua limitado nas opções, visto que o boletim clínico continua bastante preenchido.Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno e Evanilson realizaram apenas tratamento, enquanto os mais utilizados na véspera fizeram treino de recuperação. Destaque para Diogo Costa e Toni Martínez, que apesar de terem apresentado queixas no jogo com o Rio Ave não fazem parte do boletim clínico.Os dragões voltam a treinar esta segunda-feira no Olival, desta feita da parte da tarde, com a sessão a ter início agendado para as 17 horas.