Dragões já venderam os seus bilhetes para o Bessa

O FC Porto anunciou esta quarta-feira já ter vendido todos os seus bilhetes para o dérbi com o Boavista, no domingo, referente à 27.ª jornada da Liga Bwin. Na qualidade de visitante, os dragões receberam cerca de 5 mil ingressos para o encontro.Este é o encontro que fecha a próxima ronda do campeonato nacional e tem início marcado para as 20h45 de domingo. O Sporting, o mais direto perseguidor do FC Porto no topo da tabela, irá disputar a sua partida, na véspera, sábado, frente ao V. Guimarães, no D. Afonso Henriques, pelas 20h30.