Dragões souberam do apuramento para os 'oitavos' já no avião

O FC Porto garantiu a passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões... no avião. De acordo com as informações recolhidas por, a comitiva azul e branca, que tem o voo de regresso a Portugal agendado para as 22h30, desde o Aeroporto de Ostend até ao Francisco Sá Carneiro, encontrava-se já dentro da aeronave quando terminou o embate entre o Atlético Madrid e o Bayer Leverkusen (2-2).Sem surpresa, a concretização de um dos objetivos da época, a passagem à próxima fase da Champions, foi festejada por jogadores e restante staff. Agora, na 6.ª jornada desta fase de grupos, o FC Porto receberá os espanhóis na esperança de