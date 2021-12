Depois da vitória (3-0) no clássico da Taça de Portugal, frente ao Benfica, e das duas folgas de Natal concedidas pelo treinador, Sérgio Conceição, o FC Porto voltou aos treinos este domingo e, segundo apurou, todo o grupo de trabalho, que engloba plantel, equipa técnica e staff, foi testado à Covid-19. Os resultados, ainda segundo nos foi possível apurar, foram todos negativos.Recorde-se que, na sequência do clássico no Estádio do Dragão, o benfiquista Grimaldo testou positivo ao novo coronavírus. O espanhol foi posto em isolamento e falha o reencontro com os portistas, na quinta-feira. Todavia, entre os que participaram naquele duelo da Taça de Portugal, o lateral do Benfica continua a ser um caso isolado, já que a 'bolha' do Olival continua limpa.