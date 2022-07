Dragões voltam ao trabalho com três sessões, uma delas... fotográfica

Cumprido um dia de folga, o plantel às ordens de Sérgio Conceição voltou ao trabalho esta segunda-feira, com uma dupla sessão de treino. Pelo meio houve ainda tempo para uma ida a estúdio para as habituais fotografias do grupo, numa sessão fotográfica e de vídeo para fornecer material para alimentar as redes sociais ao longo da temporada.Os dragões foram revelando imagens dos bastidores e ficou bem patente a animação que pautou toda a sessão, onde participaram não só os jogadores mas também a equipa técnica.