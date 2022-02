Poucas horas depois de garantido o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, o plantel do FC Porto voltou aos treinos no Olival. Wilson Manafá, a recuperar da lesão no joelho direito, manteve-se em tratamento, tendo sido o único ausente do relvado.Gonçalo Borges, da equipa B, esteve com o grupo principal.O plantel fecha amanhã a preparação para o jogo frente ao Gil Vicente, com um treino agendado para as 16h30. Às 18 horas terá lugar a conferência de imprensa de Sérgio Conceição.