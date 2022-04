Drulovic: «Grujic tem agora uma excelente oportunidade para mostrar o seu valor»

A rotura muscular sofrida por Uribe vai deixar um lugar em aberto no meio-campo do FC Porto nas próximas partidas. Grujic e Stephen Eustáquio são os principais candidatos ao posto, sendo que o sérvio, pelo seu maior estatuto e conhecimento da manobra da equipa, parte em vantagem. Drulovic vê neste contexto a ocasião ideal para o seu compatriota cimentar o seu estatuto entre os dragões."Pela nossa seleção, com a Dinamarca, fez 20/25 minutos muito bons. É a substituição natural para a posição. É uma excelente oportunidade para jogar até ao final da época e mostrar o seu valor", referiu o antigo extremo, em declarações à Antena 1, deixando uma palavra de conforto a Uribe: "Tenho pena por Uribe e é pena, um jogador titularíssimo e muito importante na dinâmica da próxima equipa. É um grande perda para esta reta final, mas certamente estão a pensar como substitui-lo da melhor forma."Sobre a visita dos dragões ao D. Afonso Henriques, no domingo, Drulovic cataloga a partida como uma das mais importantes da época para o líder da Liga Bwin. "Normalmente o FC Porto joga muito bem em Guimarães. No meu tempo ganhámos um campeonato lá e o FC Porto costuma dar-se bem. Se ganhar ao V. Guimarães dá um passo gigantesco para a conquista do título, um dos jogos mais difíceis. Sérgio Conceição tem razão ao dizer que nada está decidido", concluiu.