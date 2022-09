Duas baixas no primeiro ensaio para o duelo com o Atlético Madrid

Algumas horas depois do triunfo em Barcelos, frente ao Gil Vicente, por 2-0, o FC Porto voltou ao centro de treinos do Olival na manhã deste domingo, onde iniciou a preparação para o jogo de quarta-feira, frente ao Atlético, em Madrid, referente à 1.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.No boletim clínico divulgado pelos dragões, no final da sessão, ainda figuram os nomes de Manafá, que não foi inscrito na UEFA, e Marko Grujic. O lateral trabalhou integrado com os colegas, mas ainda com limitações, enquanto o médio realizou trabalho de ginásio e tratamento.O FC Porto volta a treinar amanhã, pelas 17 horas, e no dia seguinte viaja para a capital de Espanha.