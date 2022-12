Duas braçadeiras e outras tantas vénias

O triunfo frente ao Arouca foi duplamente significativo para Sérgio Conceição, que conseguiu igualar o registo de triunfos de José Maria Pedroto (215) e logo num dia em que a missão era dar um presente a Pinto da Costa que celebrava 85 anos. Dois nomes tão grandes na história do FC Porto que o treinador até sente necessidade de se baixar perante eles, apesar da consciência de que é parte importante do sucesso recente do clube.

"São as duas maiores figuras do clube. O presidente nas últimas épocas tem feito um trabalho notável, fez do clube um clube ganhador a nível nacional e mundial. Ganhador é a palavra que melhor o define. Em relação ao mestre, tenho algumas dificuldades em falar desta vitória que igualou Pedroto... É o treinador dos treinadores", referiu Sérgio Conceição, que, ainda assim, não sente um peso maior por ter atingido tal marca na história dos dragões: "O clube é que tem esse peso e essa história. Honrar isso é todos os dias dar o máximo. Conseguimos uma vitória muito sólida e temos de dar continuidade para que no final possa ajudar à conquista de um título."

Por fim, Conceição esclareceu o porquê de ter estado com duas braçadeiras em determinado momento do jogo, uma semana depois de ter visto amarelo por não ter... nenhuma. "Como vivo o futebol de forma tão apaixonada, pensei que não tivesse braçadeira, fui meter mais uma. Entretanto tirei. Estava com algum receio que o Tiago Martins fizesse exatamente o mesmo que o Manuel Mota fez. Não queria ter segundo cartão amarelo pelo mesmo motivo e foi por isso. Homem prevenido vale por dois", explicou entre sorrisos.