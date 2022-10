Duas mil vozes apoiam FC Porto na Bélgica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Além dos 1.700 bilhetes que o FC Porto recebeu para o jogo com o Club Brugge, na Bélgica, e que já esgotaram, são esperados pelo menos mais três centenas de adeptos portistas, no caso emigrantes na Bélgica, para um total de duas mil vozes prontas a apoiar o campeão nacional neste duelo decisivo para os azuis e brancos, no que toca ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. O mar azul correspondeu à chamada e a equipa terá bastante apoio.