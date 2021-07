Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Duelo com Mourinho fecha o estágio do FC Porto no Algarve Jogo confirmado com a Roma a 28 deste mês, na concentração que terá lugar em Vale do Garrão





REENCONTRO. Conceição foi treinado por Mourinho em 2003/04

• Foto: arquivo / manuel araújo