Dupla continuou no ginásio no penúltimo treino antes da receção ao Estoril

Mateus Uribe e Wilson Manafá deram seguimento ao plano de trabalho de ginásio e tratamento, sendo os únicos jogadores do plantel portista que se debateram com problemas físicos no penúltimo treino antes da receção à equipa do Estoril, no jogo que fecha o campeonato.O grupo comandado por Sérgio Conceição faz amanhã o derradeiro treino, às 10h30, no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa do técnico, às 12 horas.