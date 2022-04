Dupla fora das opções de Sérgio Conceição e um jogador em dúvida para Guimarães

Mateus Uribe e Wilson Manafá, ambos em tratamento às respetivas lesões, são cartas fora do baralho de Sérgio Conceição para o jogo frente ao V. Guimarães, agendado para domingo, no Estádio D. Afonso Henriques. Os dois fizeram tratamento no treino desta quinta-feira.Quanto a Bruno Costa, deu seguimento ao plano de treino condicionado, estando em dúvida para Guimarães.O plantel cumpre amanhã mais um treino, às 10h30, no Olival.