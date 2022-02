E mais uma vez Vitinha: médio do FC Porto eleito jogador do mês de janeiro da Liga Bwin

E mais uma vez Vitinha: depois de ter conquistado os prémios de melhor médio de dezembro e janeiro da Liga Bwin, o médio do FC Porto foi eleito, esta sexta-feira, jogador do mês de janeiro da Primeira Liga.O centrocampista dos dragões somou um total de 19,74 por cento dos votos dos principais treinadores da competição, e superou a concorrência do ex-colega Luis Díaz (16,45 por cento), entretanto transferido para o Liverpool, e Samuel Lino, do Gil Vicente (também com 16,45 por cento).