Ejaita Ifoni reforça ataque da equipa B do FC Porto

Ejaita Ifoni, ponta-de-lança nigeriano de 21 anos, é o mais recente reforço do FC Porto B, chegando aos dragões proveniente dos moçambicanos do Black Bulls. Assinou por empréstimo com opção de compra e vai reforçar as opções de ataque de António Folha.Na época passada, pelo emblema moçambicano, Ejaita assinou 17 golos em 14 jornadas e terminou como melhor marcador do campeoanto. Já estava a treinar às ordens de Folha há algumas semanas, tendo sido oficializado esta quarta-feira, altura em que falou pela primeira vez com a camisola azul e branca vestida."Para mim é uma honra enorme vestir esta camisola. É uma grande oportunidade que tenho de aproveitar e prometo que vou trabalhar muito para jogar ao mais alto nível", referiu o nigeriano, esperando ajudar a equipa com golos: "O meu principal objetivo é marcar dez ou até quinze golos até ao final da época."