O (pouco) tempo de descanso, o árbitro da final e os parabéns a Amorim: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição e Pepe fizeram esta sexta-feira a antevisão à final da Allianz Cup, jogo no qual o FC Porto vai defrontar uma vez mais o Sporting, amanhã, às 19H45, em Leiria."Tem de marcar mais golos do que o Sporting para ganharmos a competição, é um dos objetivos, assim como é estar na final da Champions. Não está a ser tudo positivo, porque no campeonato temos atraso em relação a dois adversários. Amanhã temos a possibilidade de conquistar mais um título. Percebemos que vamos defrontar um Sporting que, apesar de ter a mesma estrutura, tem dinâmicas diferentes, com nuances diferentes. Temos de perceber isso, trabalhar, focar na nossa equipa, e perceber que o adversário está num patamar elevadíssimo e que trabalha - e bem - com a equipa técnica há algum tempo. Vamos ter um jogo de um grau de dificuldade muito elevado. É uma final. Como disse depois do jogo com o Ac. Viseu, as pessoas não vão olhar tanto para a beleza do jogo mas sim para o resultado. Já fomos a duas finais e perdemos, amanhã temos nova possibilidade de ganhar"."O Sporting também já esteve do outro lado. Nós agora temos menos um dia de descanso, mas eles também já estiveram nessa situação, toda a gente está no mesmo patamar neste aspeto tão importante. Podemos ser prejudicados com lesões. Jogar ao 4.º dia não é o mesmo do que jogar ao 3.º dia. Sabemos que todos os minutos que pudessemos ter de recuperação seriam importantes. Não sendo, não vou utilizar isso como desculpa"."Grujic não está disponível. Evanilson, estando a trabalhar com o grupo, precisa de algum tempo, mas está disponível. [Falta de rumores] É importante. Não gosto do mês de janeiro porque os jogadores que estão bem podem ir embora. Não houve tanta turbulência nesta janela e isso foi importante para o grupo de trabalho"."Não tem influência porque somos fiéis ao que somos como equipa, mas estamos atentos às dinâmicas do adversário, e o Porro é diferente do Esgaio. São muito ofensivos mas com caraterísticas diferentes, e é nesse sentido que temos de preparar o jogo, olhando para a organização coletiva e quem faz parte dessa. Jogando o Paulinho, Trincão e Edwards é diferente do que jogar o Pote na frente. Temos de perceber o que vai acontecer mediante essas caraterísticas da equipa do Sporting"."Acho que é importante e vem-me à cabeça o Abel, que uma vez me disse uma coisa muito acertada, que o jogador tem de ter cabeça fria e coração quente. O coração quente dá o brilho no olhar e a cabeça fria faz-nos ser racionais e inteligentes. Se formos fortes dentro do jogo, a equipa vai ser forte. É preciso inteligência e paixão pelo jogo, a forma como se olha para o adversário, e eles sentirem que do outro lado está uma fome incrível de vencer este título"."Tudo é importante, mas posso confidenciar que não treinei. Num dia, treinei penáltis muitas vezes, e isso faz parte das unidades de treino, mas acho que na véspera de um jogo, quem bate bem pode ir com um pensamento que é de evitar. Isso vai-se treinando"."Desejo ao João Pinheiro as maiores felicidades para o jogo de amanhã, a ele e à equipa de arbitragem. Que corra bem. É um dos melhores árbitros portugueses, não estou a dizer nada de novo nem a puxar o saco, não preciso disso. À terceira? Não podemos pensar nas duas que passaram. Vamos jogar contra uma equipa muito bem treinada. Já agora aproveito para dar os parabéns ao Rúben [Amorim], que faz anos hoje, que tenha um trajeto fantástico e cheio de títulos, menos os que disputo com ele. Um dos meus adjuntos também faz hoje anos, e um dos filhos do Vítor Bruno também. Estou um bom rapaz, não estou? (risos)"."Tem o peso que tem. Gostaríamos de ganhar o jogo de amanhã. É nisso que temos de pensar. Não há outro cenário. Se acontecer outro cenário que não a vitória, temos de olhar para os desafios que temos pela frente na época, que são muitos. Falando como treinador, o Rodrigo [Conceição] também entrou bem... Estou muito contente com o grupo de trabalho, acho que é um grupo fantástico de homens e de grandes profissionais".