Controlo antidoping, clássico "equilibrado" e... o Caldas : o que Conceição disse na antevisão ao jogo com o Benfica

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao clássico com o Benfica, jogo grande que abre a 10.ª jornada amanhã (20H15). A conferência começou com um atraso de cerca de 15 minutos, atraso esse que o treinador do FC Porto justificou com um controlo antidoping. "O segundo desta semana", atirou.Leia aqui tudo o que o técnico dos dragões disse na antevisão.