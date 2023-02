Do único lesionado que pode recuperar para o clássico à 'inclusão' de Paulinho no Sporting: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição faz este sábado a antevisão ao clássico com o Sporting, jogo grande da 20.ª jornada agendado para amanhã, às 18 horas, no Estádio de Alvalade."Espero um adversário difícil, contra uma equipa que luta pelos mesmos objetivos do que nós. É um jogo sempre competitivo, um clássico. Se vai mudar muito ou não... Defrontámo-nos há pouco tempo e sabemos que temos algumas coisas para trabalhar, melhorar e evoluir mas isso faz parte do processo"."Em termos de opções, não podemos esconder que temos jogadores de fora. Ficamos com menos soluções. Independentemente disso, e não fazendo disso algo que seja decisivo para o jogo... Quando o meu discurso normalmente é acreditar em toda a gente, basta ter onze jogadores e alguns no banco, mas nem sei se consigo completar o banco (sorriso). Estamos aqui para dar luta, trabalhar e lutar pelos três pontos. Estão os sete jogadores de fora. O único que pode recuperar é o Eustáquio"."São dois jogadores que não estão. Não temos de olhar para isso, temos de olhar para todos os momentos em que não estivemos tão bem neste último jogo com o Sporting. O que eles fizeram que nos causou dificuldades, a forma como nos condicionaram quando tínhamos bola... Houve e há uma evolução natural da equipa, e precisamos de olhar para esse jogo não como referência mas como algo normal a que temos de dar continuidade. É perceber o que temos de fazer com os jogadores disponíveis para ir a Alvalade e ganhar o jogo. Paulinho? Preparámos o jogo a pensar na inclusão do Paulinho, e se não estivesse lá o Paulinho, ia o Chermiti. Trabalhámos no processo defensivo e a equipa tem de dar uma boa resposta"."Acho que não. Hoje em dia, a análise e a observação dos adversários é tão bem feita... Outra coisa é conseguir anular essas situações, isso é uma questão de trabalho. O conhecimento existe, e os jogos são todos diferentes. Estrategicamente, preparo sempre os jogos com uma ou outra nuance diferente"."É importante para as duas equipas. Lutamos pelos mesmos objetivos, e ninguém no Sporting pensa que estão a lutar pelo 2.º lugar. Pela minha experiência e olhando para as pessoas que compõem o clube, tenho a certeza absoluta que ainda pensam no título e nós também. Não é um jogo decisivo, mas é importante"."É um bocadinho por tudo. Lesões acontecem, e nós temos, dentro da equipa técnica, muita competência. Olhamos para todos os pormenores, mas às vezes não podemos evitar situações como a do Eustáquio, que foi uma pancada que sofreu num jogo. Fábio Cardoso magoou-se no início de um treino... Alguns acontecem também pela tal fadiga e por aquilo que é um calendário apertado com uma densidade competitiva muito grande. Estamos preparados para a recuperação e para esse calendário. Faz parte. Nestes cinco anos e meio, é a primeira vez que acontece estar tanta gente de fora, normalmente o nosso histórico de lesões é bom, no bom sentido, e desta vez... Não olhamos para isso, olhamos para os que temos disponíveis para irmos à luta"."Obviamente não vou partilhar nada porque normalmente não o faço. Houve uma ou outra exceção, mas não é normal em mim partilhar quem vai jogar e como vamos jogar. Os bons jogadores complementam-se sempre".