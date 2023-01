Penáltis que ficaram por treinar, adrenalina de jogos a eliminar e desejo de vitória: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Ac. Viseu, relativo às meias-finais da Allianz Cup, uma partida que se disputa amanhã em Leiria, a partir das 19h45."É uma equipa que está há muito tempo sem perder e isso é sinónimo de qualidade. Com certeza está a passar por um momento bom, em jogos a eliminar temos de ter cuidado e muito respeito pelo A. Viseu. Somos o FC Porto, temos tudo a perder, não podemos pensar na teoria. Temos de olhar individualmente para a equipa do Ac. Viseu e pensar coletivamente nos seus pontos fortes.""A aprendizagem não é em relação a uma competição, mas sim uma aprendizagem diária, da minha da equipa técnica e dos jogadores. Nos jogos a eliminar pode acontecer como aconteceu na nossa final com o Sp. Braga. Ou perdermos nos penáltis. Esses pormenores também são importantes. Está-se sempre a aprender em cada jogo, desde que estejamos focados.""Vai ser um jogo entre o FC Porto e o Ac. Viseu, é só isso.""De diferente nada. Todos os momentos em que preparamos jogos são iguais. Há um adversário e fazemos tudo para ganhar, independentemente das competições. Há sempre uma ambição grande e este jogo, com o Ac. Viseu, foi preparado da mesma forma, como se fosse da Liga dos Campeões. Isso demonstra o respeito que temos pelo nosso adversário de amanhã. Se alguma coisa correr mal, seremos eliminados. Teoricamente somos uma equipa mais forte que o nosso adversário, mas é um histórico do futebol português, respeitamos isso. Temos a convicção que vamos fazer de tudo para estarmos sábado na final.""A Taça da Liga tem evoluído de ano para ano. Lembro-me do início, onde às vezes e metiam jogadores da equipa B ou juniores a jogar. Hoje toda a gente quer ganhar. Não dá gasolina nenhuma, é um título que podemos conquistar para o FC Porto, a nossa gasolina é diária. Diogo Costa? Vai estar no banco, é normal que sinta essa adrenalina.""Tive. Não treinei penáltis. Das outras vezes treinei e perdemos..."É uma equipa interessante, com princípios interessantes em 4x3x3. É uma equipa que gosta de jogar a partir de trás, tem um meio-campo rotativo, com alguma mobilidade, tem um 4x3x3 típico, clássico. Com alas muito fortes no 1x1, é uma equipa muito bem trabalhada e que tem uma dinâmica interessante com bola. Fez golos em todos os jogos, é verdade que também tem sofrido... Nas bolas paradas é uma equipa interessante em termos ofensivos e preparámos este jogo como se fosse um jogo da Liga dos Campeões. Tem feito um trajeto fantástico, apanhou duas equipas da Liga na fase de grupos, no quartos de final eliminou o Boavista. Podia estar na Liga.""É normal, os jogadores que não são utilizados na equipa principal e que não têm minutos vão à equipa B. É melhor terem minutos na 2ª. Liga, que traz ritmo aos jogadores mais jovens. Eu e o Folha articulamos a melhor forma para eles terem o melhor ritmo competitivo. Podia ter entrado em Guimarães e jogado na equipa B, dependendo dos minutos que fizesse."O Zaidou está bem, está a treinar de forma normal."