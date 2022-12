Conceição e a relação com Pinto da Costa: «Não é de afilhado para padrinho, é mais como irmão»

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o Gil Vicente, encontro dos quartos de final da Allianz Cup (20H15, no Estádio do Dragão).

Que Gil Vicente espera amanhã: "É um jogo a eliminar, onde temos obrigatoriamente de ganhar para estar na final-four, esperamos fazê-lo durante os 90 minutos. O Gil vem de duas vitórias e um empate, algumas situações que mudaram, mas nós conhecemos bem o Gil, ainda o ano passado fez um campeonato muitíssimo interessante com jogadores deste plantel. Foi uma equipa que foi ganhar 3-0 a casa do Portimonense: cabe-nos a nós olhar para o resultado e ver o jogo como uma final."





"É verdade que por uma razão ou por outra as primeiras partes têm sido diferentes das segundas partes. No último jogo foi diferente, o Toni marcou um golo pela nossa entrada. O aquecimento é bom, temos alertado os jogadores. Como vocês sabem nós somos uma equipa muito intensa e isso facilita um bocadinho no decorrer do jogo. A vontade é sempre a mesma em ganhar o jogo, seja no 1.º ou no 21.º minuto. Há merito do Vizela na primeira parte que fez e algum demérito meu em não ter alertado os jogadores. Não é um padrão da nossa equipa não entrar bem, pelo contrário, entra muitas vezes forte no jogo e isso resulta em algum desgaste no adversário. Olhámos muito para a baliza adversária e criamos muitas situações. O que eu espero é que amanhã sejamos essa equipa completa para ganharmos o jogo." Discurso de Pinto da Costa na gala dos Dragões de Ouro : "Eu não sei o que o presidente quer dizer (risos). Sei é que ele continua numa forma excelente e com um discurso absolutamente fantástico, tal como nos habituou nestes anos todos. E com uma vitalidade grande, assim como o clube. Sabem da relação que tenho com o presidente, não é de afilhado para padrinho, mas mais como irmão. Não interfere em nada no meu papel como treinador. Não sou muito dado a festas, mas temos de desfrutar de uma figura ímpar no futebol mundial, não damos valor àquilo que o presidente fez num clube e numa região. Nós no FC Porto damos. É um dirigente único. E depois desta puxadela de saco que dei, é verdadeiramente o meu sentimento. É uma festa bonita, é um clube que está bem e num bom momento depois de quatro anos de sacrifício. Conseguimos devolver àquilo que o FC Porto está habituado, que são títulos. É assim que queremos continuar. Amanhã é mais um passo para estarmos na final-four, que queremos muito e disputar esta competição que queremos ganhar.""É um treinador que entrou há três jogos, que devolveu alguma confiança, mas os resultados são verdade. O último resultado do Gil é muito positivo, e ainda por cima foi um bom jogo. temos de estar alerta porque vai ser um jogo que é difícil. Quanto aos dragões de ouro, o nosso trajeto faz-se dia a dia. Prémios individuais gosto, não desprezo. Ganhámos alguns títulos na época transata e isso é demonstrativo com este dragão de ouro. Está toda a gente ali representado naquele dragão. E depois está lá o nosso líder no Dragão, e muitas vezes aqui connosco. Representa aquilo que representa. Prémios individuais não dou assim tanto valor.""Temos de despir o fato de gala e meter o fato de treino, as chuteiras, as caneleiras, mas é o fato para dar andamento. Porque isto é tudo muito bonito, mas amanhã as pessoas que nos aplaudiram podem estar amanhã a assobiar. Frisei o nome do Pepe porque acho que é um jogador que continua muitíssimo forte naquilo que faz porque é super competitivo. Tem uma ambição muitíssimo grande, trabalha de forma super profissional, além do trabalho que faz connosco aqui no campo é também um profissional porque se cuida. O Pepe representa o balneário e aquilo que é o FC Porto. Há alguns que compreendem, outros nem tanto. Têm de dar ao chinelo.""Fazendo uma analogia com os automóveis, se queremos preparar um carro para uma pista mais mediática, corremos o risco de não termos carro nem para esta nem para a outra. Mudei os jogadores ao intervalo porque achei que faltava aquilo que nos podiam dar. Características diferentes, a nossa dinâmica sem bola e teve também a ver com aquilo que somos nós sem bola. Os jogadores que entraram, nem tanto por eles, mas por mim, naquilo que não foi aquela eficácia no jogo. Enfim, eu preparo o jogo a pensar no Gil e não no campeonato. Os que eu acho que estão melhor são aqueles que entram de início. Outros estarão nas mesmas condições, mas só podem jogar 11 porque podemos correr o risco de entrar com 12 ou 13.""Mas mesmo na altura houve muitos golos de combinações, é uma unidade de treino normal. Quando um jogo está difícil, uma bola parada pode decidir o jogo e nós estamos cientes disso. Quando temos exímios batedores, como era o caso do Alex Telles... e estou a lembrar-me de um golo do Marega, e não era propriamente um batedor... o que interessa é metê-la lá dentro (risos) Toda a gente hoje trabalha e trabalha bem estas situações. Se tiver alguém que a meta de forma direta é mais simples. O golo na Alemanha foi o que eu mais gostei na minha carreira de treinador, quando o Diogo Costa meteu a bola no Galeno."