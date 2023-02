O favoritismo que pode ser uma armadilha, as ausências e o "grande homem" à frente do FC Porto: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao jogo com o Ac. Viseu, encontro dos quartos de final da Taça de Portugal agendado para amanhã, às 20H45."Os jogadores são praticamente op mesmos, os treinadores também. Mas os jogos são todos diferentes, o outro foi num contexto de Taça da Liga, este também é a eliminar, mas vai ser realizado no âmbito de uma competição diferente, num relvado diferente. Os princípios das equipas não mudarão muito.""Estão os três fora.""Acho que é importante não olharmos para os dois jogos, só para o de amanhã. Para mim é das saídas mais difíceis. O ambiente é diferente, foram três mil viseenses à Taça da Liga e com certeza o estádio vai estar cheio. Teremos também os nossos adeptos e serão uma força extra para nós. É uma equipa com jogadores que podem atuar na 1ª Liga. Apesar da derrota como Moreirense no último jogo, têm um trajeto com o Jorge que nos deixa em alerta. Se não formos fiéis ao que somos como equipa, vamos ter dificuldades amanhã. Somos favoritos, temos de assumir essa responsabilidade, mas temos de o demonstrar dentro do campo.""Espero que não. Temos um jogo a eliminar amanhã que nos permite estar numa meia-final da Taça de Portugal. Se não estivemos no nosso melhor, ao que somos como equipa, a intensidade que temos de ter, a capacidade de disputar os duelos, podemos ser surpreendidos. Não estou a tentar baixar a expectativa das pessoas ou a dar moral ao Ac. Viseu. É uma equipa bem treinada e um campo muito difícil. Eliminaram equipas a 1.ª Divisão nas taças e isso mostra a qualidade deles.""Ai dele se não dissesse. Sou a cara da equipa técnica, a cara do clube é o nosso presidente.""Sou a cara da equipa técnica, a cara do clube é o nosso presidente. Sou um simples empregado do FC Porto, faço o meu trabalho da melhor forma, com coisas positivas e defeitos. Sou bem pago para fazer o que tenho dado ao clube e tenho pena de não ter conseguido mais. O grande homem à frente desta instituição é o nosso presidente, acima de todos e de tudo, sem contar com os adeptos, que fazem grande um clube. Os nossos mostram como o nosso clube é enorme.""Ouvir disparates nem sempre é bom ou me deixa bem disposto. Ouço muito disparate, fala-se de futebol mas não do futebol. Às vezes rio-me, faço essa gestão com o grupo de trabalho. Cada vez a região norte, no Porto, sentimos que, principalmente ganhando, criamos uma certa azia. Para nós significa que estamos a fazer as coisas bem, para outros nem tanto.""Depende do caráter do jogador. Gosto de o ver bem e dentro do onze. É um ala a partir da esqueda, acho que é onde se sente mais confortável. É um jogador inteligente e, depois de treinar, interpreta da melhor forma o que lhe pedimos. Ele põe a equipa em primeiro lugar. Às vezes há um jogador que pode ir para o banco ou para a bancada, dependendo do que a equipa pede, não meto ninguém no banco para isto ou para aquilo, a não ser que veja algum comportamento menos positivo. Mas não é o caso.""Não está.""Assinava por baixo os resultados e as exibições. Não acredito que duas equipas que se defrontam se ganhe por acaso, há mérito. Encontramos também algum demérito nosso, mesmo nos jogos em que goleamos. Volto a citar o Abel quando ele diz que a dança é boa quando o par funciona. O Ac. Viseu tem um campo difícil, o relvado complicado, e não vão ver ópera, embora um ou outro jogador possam sacar uma nota artística. Acho que não sendo eu resultadista, não olhando só para a vitória, muitas vezes gosto de juntar a isso a qualidade de jogo. Mas nem sempre é possivel..."