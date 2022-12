A derrota do Benfica, o regresso de Diogo Costa e o recorde de Pedroto: tudo o que disse Sérgio Conceição

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão do jogo de amanhã, com o Arouca, às 21h15, no Dragão, uma partida que marca o regresso do FC Porto ao campeonato."É uma equipa que está num bom momento, é o melhor período do Armando [Evangelista] no Arouca. Vem de 5 vitórias seguidas fora. É uma equipa que tem bons jogadores, que em todos os momentos do jogo sabe o que fazer, os jogadores conhecem-se bem. Estão bem treinados no sentido de perceber o que têm de fazer quando têm ou não bola. Têm um misto de caraterísticas que os tornam fortes. Mas temos olhar para nós, ir atrás do primeiro lugar e fazer de tudo para ganhar o jogo.""Ainda não vai estar.""O Armando tem feito um trabalho muito interessante, tem vindo a crescer como treinador, e eu também. Cada dia que passa vamos ficando mais fortes, faz parte da evolução. São contextos diferentes, mas não é fácil. Pela região em que está inserido, Arouca não é um local muito convidativo para se ir jogar, e o presidente do Arouca tem feito um trabalho de qualidade. É um clube do interior, mas está a conseguir fazer um excelente trabalho. Tem uma equipa sólida, que gosto bastante. Daí as dificuldades para amanhã. Eu tenho a vida mais facilitada, pelo facto de estar num clube grande como o FC Porto.""Estou muito satisfeito com os jogadores que tenho à disposição e as metas que traçámos têm uma visão muito curta. O mercado não comento, já me manifestei muitas vezes à cerca do mercado nesta altura e o que ele representa para as equipas que não têm o poderio financeiro de outros tubarões. Sinceramente, pela minha experiência no FC Porto, temos de inserir algum jogador que não deixe dúvidas e que venha acrescentar. Uma coisa é uma necessidade urgente, para colmatar uma lesão, senão não vale a pena. A nossa capacidade de ir buscar alguém que não deixe dúvidas, teoricamente não há. E no mercado nacional, o jogador que possa vir para cá, quando começa a sentir o que é o FC Porto está a acabar o campeonato.""Não. Não procuramos estímulos nos adversários, mas sim aqui, no nosso trabalho, focando-nos nos nossos jogadores e na nossa equipa. Faltam muitos pontos para disputar, há muito campeonato pela frente. Sabemos que a nossa margem de erro é menor e que temos de correr atrás do prejuízo. Temos de trabalhar da mesma forma, sempre muito focados.""Já respondi há uma semana a essa pergunta. Vamos fazer essa análise no final da época. Durante esta paragem, que não foi verdadeiramente uma paragem, porque tivemos jogos da Taça da Liga, o negativo é voltar um ou outro jogador lesionado, com percentagem de massa gorda acima do que eu permito. Agora temos de recuperar esses jogadores, proporcionando-lhes um trabalho que os coloque na forma que nós queremos.""O que eu queria era ter todos os jogadores disponíveis e que essas rotinas fossem trabalhadas nos treinos. Têm jogado mais o Marcano e o Fábio, quando o Pepe estiver à dispoção, dos cinco centrais vou escolher os dois melhores para cada jogo. O Diogo Costa, titular da Seleção, fez o que fez no campeonato, na Liga dos Campeões, vai naturalmente voltar amanhã, vai jogar.""Se eu imaginasse em 2017 que ia chegar a determinados números, não chegaria porque esquecia-me do trabalho que tenho de fazer no momento e diariamente. Obviamente temos objetivos, mas o foco principal é o trabalho diário e conseguir o máximo de vitórias possível, para no final ganharmos títulos. Claro que olhamos para o sr Pedroto, é uma referência deste clube, no país, foi um viosánio. Fico contente com esses números, mas essa não é a minha principal motivação. O que os adeptos querem é ganhar ao Arouca e eu também. É a minha grande referência, tenho o máximo respeito pelo sr Pedroto, mas mais importante é conquistar os três pontos frente a uma equipa difícil.""Não sou dado a festas, sinceramente. Acho que o importante é a presença deles, a paixão que têm pelo clube. Esta presença numa quarta-feira, num período de férias para muitos, às 21h15... Temos o estádio praticamente cheio, só temos de agradecer esse apoio. Só um clube e os adeptos que acreditam que é possível é que aparecem em massa num jogo que para nós é muito importante."