Os "passarinhos" do Olival, o "problema" do tempo útil e um "jogador que não é a equipa": tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição lançou este sábado o jogo com o Casa Pia, partida da 32.ª jornada da Liga Bwin agendada para amanhã, às 20H30, no Estádio do Dragão."O Casa Pia é uma equipa que na primeira volta, e isso foi quase unânime, era a equipa-sensação. Os jogadores não desaprenderam, a equipa técnica. Espera-nos um jogo difícil, uma equipa que não sofre muitos golos, excetuando o jogo com o Sporting. É muito considente. Em relação ao Otávio e ao Marcano, se não tivesse nada preparado não estava aqui a fazer nada.""Sou daqueles treinadores que acha que um jogador não é a equipa, dependemos de todos. O Otávio é importante dentro da nossa dinâmica, é experiente, trabalha comigo há 7 anos, interpreta bem, teve uma evolução muito boa a muitos níveis, não só como jogador mas também na capacidade de perceber o jogo. É uma baixa importante, como o Marcano, porque não podemos esquecer que o Marcano tem sido preponderante no processo defensivo, mas também na frente é muito capaz e presente na área adversária. Mas temos outros que têm de dar uma resposta positiva. Tivemos momentos em que o Otávio esteve lesionado e o Marcano não jogava e nunca utilizei isso como desculpa para um eventual resultado negativo. Amanhã vão entrar 11, estarão 9 no banco, vamos fazer tudo para conquistar os 3 pontos.""Nunca dei grande importância a jogar antes ou depois, são 34 jornadas temos de jogar todas. O importante é focar-nos no nosso jogo, estando atentos aos outros jogos, obviamente, mas temos de estar é concentrados no Casa Pia, que é uma equipa consistente, que tem feito um bom campeonato.""Vi as notícias e além de papagaios há passarinhos que saem do Olival... Ele [João Mário] fez um treino com a equipa, mas voltou a sentir dificuldades, nomeadamente na lesão. Voltou a parar, não estará apto.""Tudo o que digo interpretam para o lado que querem e fica difícil dizer o que sinto. Sempre falei nisso, sabemos as caraterísticas do FC Porto, é uma equipa intensa, agressiva, mete um ritmo alto no jogo. Muitas vezes deparamo-nbos com equipas que não são tão agressivas. É como a posse de bola, o FC Porto não é uma equipa de posse? Mentira! Nos últimos quatro anos fomos a equipa com mais posse. Roubamos a bola e queremos chegar rápido à baliza, não temos aqueles ataques de 1 minuto em posse. Vi um jogador do Arouca no final do jogo a dizer que somos uma equipa de profundidade e cruzamentos, é metira! Profundidade queria eu, como já tivemos noutros anos. Esse passe, esse movimento de rutura, ousar no último terço, tem faltado isso. O tempo útil de jogo é a mesma coisa. Quando o árbitro começa a permitir que um pontapé de baliza demore 15 a 20 segundos e não faz nada... Depois é a entrada do médico, as faltas... Não estou a criticar nenhum tipo de estratégia, também já estive em clubes de dimensão menor, mas nunca disse ao meu guarda-redes ou aos meus defesas que queimassem tempo. Mas isso faz parte do que é cada treinador. O tempo útil de jogo é um problema.""Em termos ofensivos éramos uma equipa mais inspirada do que hoje somos.""Olhamos para os diferentes cenários, mas em termos estrutura o Casa Pia não tem mudado nada. Tem colocado jogadores diferentes mas é olhar para esses jogadores, perceber que pode haver aqui ou acolá uma surpresa no onze. Tem os laterais muito ofensivos, dois médios no corredor central com qualidade, três homens da frente, o Rafael Martins... Não muda muito, pode mudar um ou outro central, mas não muda muito em termos de dinâmica, com ou sem bola. Se calhar posso estar a ver mal, não sei..."Trocava esse recorde pela vitória no campeonato. [Marca] Diz o que diz, estou cá há 6 anos, os jogos vão-se somando. Fico honrado porque atrás de mim estão treinadores com prestígio enorme mas não me traz felicidade nennuma. O que me interessa é ganhar amanhã, ganhar títulos, sou muito obcecado por isso. Mas é o que é, nada de especial nesse recorde. O que importa é ganhar ao Casa Pia amanhã para na próxima jornada ir a Famalicão e dar uma boa resposta."