A estatística que não interessa, o bombo, a música erudita e a importância de ganhar ao Inter: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição e Galeno fizeram esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Inter, partida da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (amanhã, 20 horas, no Estádio do Dragão)."É um jogo entre as mesmas equipas, mas não será um jogo igual. Dentro da estrutura do Inter, depende dos jogadores que jogarem. O Skriniar não sei se joga, se o Dumfries joga a lateral, se o Gosens joga... Isso torna a equipa diferente na forma como ataca como defende. Depois há o Lukaku, o Dzeko e o Lautaro, são diferentes, mas dois vão jogar. É por aí. O que vai ser o jogo depende do que nós fizermos ou para onde queremos estrategicamente levá-lo. Penso que será equilibrado, muito difíco, contra uma equipa recheada de bons jogadores, quase todos eles de seleções conceituadas. Temos noção das dificuldades e sabemos o que somos capazes de fazer. Queremos ser uma equipa intensa, dentro das nossas características, pressionante e inteligente no jogo. Não nos podemos esquecer que estamos a meio e a perder."Fazem parte do grupo e estão disponíveis, por isso verão amanhã se estarão presentes ao mesmo tempo ou apenas um."É o ruído que existe no futebol português, como o presidente diz, e bem, calados fazemos um grandíssimo discurso."Tem a ver com a estratégia definida para o jogo. Num plano defensivo é preciso perceber que o Inter tem muita gente pelo centro, no corredor central tem 8 jogadores. Temos de preparar o jogo de acordo com o que penso que é o melhor para nós. Nestes jogos temos de jogar da forma como nos sentimos mais confrtaveis, caso contrário as coisas podem não correr tão bem. Podemos jogar com três médios, pode ser um segundo avançado ou um terceiro médio... Depende da forma como vamos apresentar o jogo. O João Mário está fora."É importante, mas há várias formas de ver as coisas. Estamos a meio de um jogo, temos 90 minutos para tentar virar este resultado, temos de ser inteligentes. Tudo depende da estratégia definida."Não penso nisso, o meu crescimento e da minha equipa técnica tem a ver com os desafios que vamos tendo diariamente, com mudança de jogadores no nosso palntel ano após anos. Temos de fugir àquilo que gosto como sistema de jogo e ir à procura de outras situações, de acordo com os jogadores que temos disponíveis... É isso que faz com que o treinador cresça e eu quero crescer, quero aprender todos os dias até ao fim da minha vida. Ninguém sabe tudo, saber é maravilhoso, até com um tratador da relva aprendemos.""O futebol que mais gosto é o alemão, não fico sonolento. Tenho uma paixão grande por Itália porque passei os anos mais bonitos da minha carreira como jogador em cidades como Roma, Milão, Parma..."