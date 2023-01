Sérgio Conceição: «Se o Benfica jogar mais 7 ou 8 jogos terá maior vantagem...»

Historicamente é sempre um jogo muito difícil. Melhorou com o José Gomes, tem dois resultados positivos em casa, uma vitória sobre o Sporting e outra com o Estoril. Depois do Sporting não estiveram tão bem com o Vizela, mas é uma equipa que está num bom momento, tem jogadores com qualidade e que não condiz com o seu lugar na classificação. Temos noção do que o Marítimo está a fazer neste momento, tem uma intensidade interessante no seu jogo, agressiva. Temos de estar no máximo para conseguirmos a vitória que queremos, que para nós é muito importante.Não há euforia nenhuma. Há alegria pela conquista de um título, mas após o final do jogo eu já estava com o discurso virado para o Marítimo. Por isso... É uma situação normal após uma vitória, pensarmos em estar ao mesmo nível para darmos sequência a essa vitória.Nós temos de perceber onde estamos neste momento, atrás de Benfica e Sp. Braga, e portanto a margem de erro é mínima, é curta. Temos noção disso. Isto é a teoria, depois na prática temos só de olhar para o nosso jogo, para o Marítimo, para o que tem feito nestes últimos jogos com a nova equipa técnica, prepará-lo da melhor dentro daquilo que para nós é importante. O lado estratégico, a condição física dos jogadores e em termos emocionais perceber que é uma final para nós. Olhar para o jogo, em si, é o mais importante. Se não tivermos esse tipo de comportamento as coisas podem não correr tão bem como nós queremos.O chip tem de ser sempre o mesmo, trabalhar ao máximo, no limite, para ganhar os jogos. Não tem de mudar nada. No chip, que tem de estar sempre lá, temos de ter o nosso comportamento e estarmos no máximo. Aquilo que foi a vitória na Allianz Cup, uma vitória merecida, já passou. Agora é olhar para o campeonato, o principal objetivo, o jogo na Madeira será difícil, num campo historicamente difícil. Ir lá sabendo que é uma final para nós. E pronto, queremos dar continuidade a esse tal chip que dá vitórias.O Evanilson está com mais unidades de treino em cima, o que é sempre benéfico para o jogador. Estava já disponível no último jogo, mas achei que não era ainda o momento de integrar a lista de 20 jogadores para a partida.Sim, tudo o que seja ‘não sair’ é importante e este caso foi mais sereno este ano, é verdade. Gosto mais desta forma de estar no mercado do que com entradas e saídas, que provoca sempre algo no grupo de trabalho que na minha visão não é positivo.Estou tranquilo, vivo-o de uma forma tranquila este dia, tenho conversado quase todos os dias com o nosso presidente. E a indicação que tenho é dessa mesma tranquilidade… Então este ano estou mais tranquilo nesse sentido.Temos de ser mais competentes do que fomos na 1.ª volta em alguns momentos para não perdermos tantos pontos. O bom disto é precisamente ainda haver toda uma 2ª volta para jogar e podermos rectificar algumas coisas que não fizemos tão bem. As equipas estão sempre em evolução e estamos a tentar retificar as coisas que não fizemos tão bem para que a equipa seja mais sólida e mais competente nesta 2.ª volta.Nós já apresentámos vários desenhos, com nuances diferentes no processo ofensivo. O que salta mais à vista é o trabalho dos avançados, mas toda a equipa tem comportamentos diferentes em função da estratégia que definimos para cada jogo, também no início da construção e não só lá na frente. Daí eu dizer que é um trabalho coletivo... Depende depois um pouco dos jogadores que jogam, que têm características diferentes e tentamos retirar o melhor deles em cada uma das posições que ocupam, e procurar dar algo ao jogo.Se o Benfica jogar mais 7 ou 8 jogos com certeza ganhará mais… Até que ponto isso pesa na crença no título? Não pesa nada. O Benfica vai ficar à frente e portanto temos de ganhar esses dois jogos para no mínimo ficar à mesma distância para o rival. É isso. Mas não vale a pena olhar para isso, não olhamos para a tabela neste momento, mas sim para o que é importante, que é o nosso jogo. Não é o jogo dos outros... Se não fizermos o nosso trabalho... O mais importante é isso.Mas eu não tenho de olhar para os rivais, tenho de olhar para o nosso grupo. Tenho um bom grupo, um grupo de jogadores com experiência, com jovens... Estou contente com o grupo que tenho, estou muito contente sinceramente. Disse há umas semanas que se viesse alguém de topo para entrar, mas caso contrário… E mesmo alguém de top mundial teria dificuldades em entrar, mas isso é sempre assim e é natural, são formas de trabalhar diferentes que toda a gente tem, é sempre necessário algum tempo de adaptação. Estamos a iniciar já fevereiro e há sempre exceções, mas quem vem neste mercado é difícil acrescentar alguma coisa. E o nosso poder financeiro não tão grande em relação a outros tubarões… Acho que não vale a pena sinceramente.