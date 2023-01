O reencontro com Moreno, as dificuldades nos jogos fora e a palestra de Pepe: tudo o que disse Conceição

Sérgio Conceição faz esta sexta-feira a antevisão ao jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin, com o V. Guimarães, encontro agendado para amanhã, às 20H30, no Estádio D. Afonso Henriques."Espero um jogo difícil. Aliás, temos tido mais dificuldades nas saídas do que nos jogos em casa. O Vitória não está numa boa fase em termos de resultados, mas é bem treinado e sei que vai ser difícil. É uma saída historicamente complicada para nós. O Anderson não jogará, mas eles têm várias soluções de qualidade. Cabe-nos a nós não olhar para um jogador em particular, mas sim para a dinâmica da equipa. Temos que ganhar o jogo.""Ainda hoje, antes do treino, numa conversa que tive com os jogadores frisei isso. Dos quatro próximos jogos, três são fora. Tenho falado, sim. A essência do jogo é sempre a mesma: 11 contra 11 e a equipa de arbitragem. Claro que os adeptos dão um ambiente diferente. Temos que encarar os jogos fora como fazemos em casa, como sempre fizemos. Se queremos ganhar nível competitivo temos de encarar os jogos fora como em casa. Houve um jogo que talvez não tivesse gostado tanto, com o Santa Clara, mas nos outros acho que estivemos bem, mesmo em Vila do Conde. A 1ª parte não foi boa, mas na segunda criámos oportunidades para ganhar. Olhamos para a evolução da equipa e precisamos de dar uma resposta positiva.""Acho que não tem de servir de exemplo, os jogos servem para que a equipa evolua, para que aprenda com algumas coisas que fez ou que não fez. Temos trabalho em cima disso, há aspetos que temos de melhorar como equipa. A semana de trabalho foi boa, como foram as outras. O que queremos é passar o que fazemos aqui diariamente para o campo. Olhamos para o jogo com o Casa Pia, claramente merecíamos ter ganho. Se tivemos essa atitude amanhã, com maior ou menos dificuldade as coisas acabarão por correr bem."Tive a oportunidade e o gosto em trabalhar no Vitória e sei a paixão dos adeptos. Não é um clube fácil para quem lidera, nem para os jogadores. Mas isso faz com que o Vitória tenha a tal mística de gente que é muito apaixonada pelo seu clube. Tudo o que se passa à volta não deve interferir naquilo que o Moreno está a fazer com a sua equipa técnica. É preciso dar tempo a essa juventude e à equipa técnica. Daquilo que vi, dou o exemplo de Braga. Vi um Vitória bem organizado nas saídas para o ataque, mas acabaram por perder esse jogo e li no dia seguinte que a equipa foi recebida num ambiente difícil. Podemos apontar alguns erros, mas isso faz parte.""Estamos habituados a jogos com pressão e às dificuldades que temos de ultrapassar. Defendemos as cores de um clube onde essa pressão existe sempre. Se não existir faço o favor de a criar. Não podemos olhar para o jogo de amanhã e pensar que um resultado que não seja a vitória é positivo. Queremos acabar o campeonato em primeiro."Foi meu jogador. Em algumas coisas aprecio o Moreno, como alguns jogadores que apanhei com experiência, como é o caso do nosso Pepe, jogadores que são extremamente competitivos. É muito sério na forma de trabalhar, competitivo com ele próprio... Ao nível de treinador conheço apenas deste ano, do que está a fazer. Sei que está a dar os passos certos, isso não tenho dúvida nenhuma.""O Galeno está muito bem, o João Mário também. O Pepê é um titular do FC Porto, neste momento não está a jogar tanto, mas não tenho dúvida que, iniciando no onze ou entrando depois, é sempre útil para nós, é um dos jogadores mais talentosos com quem trabalhei.""É pedido trabalho e é o que as pessoas do FC Porto estão habituadas, que haja trabalho e dedicação. Para ganhar o campeonato é preciso muitíssimo trabalho. O mais importante é o que fazemos aqui diariamente porque depois isso traduz-se nos resultados que queremos.""Foi muito interessante. Aquilo que o Pepe queria dizer é que pode haver algum relaxamento depois de uma vitória. É o momento em que temos de estar mais alerta. Se ganharmos um jogo, é preciso dar continuidade a isso. É nos melhores momentos que nos distraímos. Não podemos fazer isso, porque isso custa pontos e pontos podem custar um campeonato. Temos tido algumas desatenções que não são normais, nomeadamente nos jogos fora de casa."