Em final de contrato, Uribe deixa garantia: «Estou muito feliz no FC Porto»

Uribe foi o jogador do FC Porto que fez a antevisão à partida com o Club Brugge, desta terça-feira, para a Liga dos Campeões. À margem das questões direcionadas à partida, o médio, que se encontra em final de contrato, foi interpelado sobre a sua continuidade nos dragões. Uribe não fez menção a questões contratuais, mas deixou uma garantia."Estou muito feliz aqui. Desde o primeiro momento que cheguei, a equipa técnica, os companheiros e os adeptos fizeram-me sentir em casa. Espero continuar a cumprir com o meu trabalho, foi para isso que me trouxeram, mas o mais importante é pensar no jogo de amanhã", atirou o colombiano, que vê a equipa com muita vontade de 'corrigir' a derrota de Madrid: "Foi um resultado que não esperávamos. Vamos sempre com a intenção de vencer todos os jogos e todas as competições. Com a nossa qualidade e o trabalho que fazemos vamos para ganhar. Neste jogo queremos naturalmente os 3 pontos, que para nós são muito importantes."