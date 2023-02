Em menos de 24 horas: Esgotados os bilhetes do FC Porto para o clássico em Alvalade

Não faltará apoio ao FC Porto no reencontro com o Sporting, agora no Estádio de Alvalade, em jogo da 20.ª jornada da Liga Bwin marcado para domingo, com o pontapé de saída a ser dado às 18 horas.Os 2.500 bilhetes que os leões cederam aos dragões foram colocados à venda às 15 horas de ontem e, na manhã desta terça-feira, os azuis e brancos anunciaram que já estão esgotados.Esta será a terceira vez que FC Porto e Sporting se encontram na presente temporada e os dois já disputados tiveram vitória da equipa de Sérgio Conceição, o primeiro por 3-0, no Estádio do Dragão, na primeira volta do campeonato, e o segundo em Leiria, na final da Allianz Cup, por 2-0.