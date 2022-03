Embaixador do Irão rende-se a Mehdi Taremi: «Só um Príncipe da Pérsia é capaz disto...»

"A continuação do teu sucesso deixa os corações dos adeptos e dos iranianos felizes", completou o embaixador, agora em persa.



Em 36 jogos disputados esta temporada pelo FC Porto, Taremi soma 17 golos e 14 assistências. Após a saída de Díaz ganhou ainda mais dimensão no ataque dos dragões, ao ponto de ter merecido o elogio de Morteza Jami.

O embaixador do Irão em Portugal, Morteza Damanpak Jami, não deixou passar em branco mais uma exibição de grande qualidade por parte do seu compatriota, Mehdi Taremi, ao serviço do FC Porto."Só um Príncipe da Pérsia é capaz disto: um golo, duas assistências e uma ação influente", escreveu Morteza Jami, em inglês, na rede social Instagram, neste último caso referindo-se à 'pré-assistência' de Taremi, no primeiro golo do FC Porto no Capital do Móvel, quando o iraniano deu a bola a Wendell para este fazer a assistência real para Pepê marcar de cabeça.