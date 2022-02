Empresária de Felipe Anderson reagiu a Sérgio Conceição: «Ele foi trabalhador e correto enquanto defendeu o clube»

Ultrapassada a eliminatória entre FC Porto e Lazio, a empresária e irmã de Felipe Anderson veio a público fazer a defesa do jogador brasileiro, respondendo às declarações de Sérgio Conceição antes do jogo entre as duas equipas no Estádio do Dragão. Nessa altura, o técnico referiu que o extremo não rendeu no FC Porto devido ao "plano emocional". Juliana Gomes veio agora questionar a toda de posição do técnico."Temos total respeito ao treinador Sérgio Conceição, nada a dizer em relação à sua competência profissional, mas acredito que algumas opiniões que ele emitiu publicamente tiveram, e ainda têm, grande influência nos injustos rótulos que o Felipe Anderson recebeu e teve que lidar em toda sua passagem pelo FC Porto. Logo após a estreia contra o Sporting ele deixou no ar que faltava entendimento e comprometimento ao atleta em relação ao que seria jogar no FC Porto, e isso foi a base de muitas cobranças posteriores. Agora, na antevisão da partida contra a Lazio, em Portugal, ele voltou a colocar em xeque o aspecto psicológico do Felipe Anderson bem como a competência das pessoas que o cercam, de uma maneira subtil, mas que acaba nos impactando negativamente", começou por referir a agente do jogador da Lazio, defendendo-se das acusações de que o problema de Felipe Anderson está nas mãos que o rodeiam."Cuido diretamente e decisivamente na carreira do Felipe Anderson há 11 anos, desde a época em que ele era jogador do Santos. Tenho a minha empresa de agenciamento, a Conquest, aberta no mercado e a bem-sucedida história do Felipe Anderson como amostra do meu trabalho. O Sérgio Conceição tinha total direito como treinador de não querer utilizá-lo, como o fez, mas nada justifica querer colocar no atleta ou em quem quer que seja a responsabilidade de algo que só teve a ver com suas decisões e predileções. Felizmente isso já ficou no passado, o Felipe Anderson está muito bem, voltou à Lazio onde existem profissionais que confiam no seu trabalho e lhe dão condições de provar o seu valor, e isso para nós é o mais importante nesse momento. O duelo contra o FC Porto mostrou o quanto Felipe é querido pelo grupo, tem o respeito de todos, e isso é a prova de quão trabalhador e correto ele foi enquanto defendeu o clube", rematou Juliana Gomes.