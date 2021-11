Empresário de Luis Díaz não fecha a porta à saída: «Interesse de outros clubes é normal»

A grande época que está a realizar no Dragão fez de Luis Díaz um dos nomes mais cobiçados do futebol europeu e, nos últimos dias, o Liverpool surgiu como possibilidade porque os 'reds' estarão no mercado à procura de um substituto para Sadio Mané e Salah, que em janeiro vão desfalcar as opções de Jürgen Klopp para representarem o Senegal e o Egito, respetivamente, na CAN. Carlos Van Strahalen, empresário do jogador, falou pela primeira vez sobre essa possibilidade e não fechou a porta a qualquer cenário."É normal [o interesse de outros clubes]. Se o um jogador joga bem, se começa a destacar-se, se a maioria o considera o melhor jogador da Liga Portuguesa, se é o melhor marcador e está a fazer uma Champions de grande nível, esse interesse é normal", referiu o agente, de forma breve, em declarações à Rádio Renascença, mantendo aberta a porta de saída.Luis Díaz, que soma 11 golos e duas assistências nos 16 jogos realizados pelo FC Porto esta época, tem contrato até junho de 2024 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.