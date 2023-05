Empresário e a renovação de Marcano: «Falamos no final da época, não é situação de vida ou morte»

Inaki Ibañez, empresário do defesa mais goleador da história do FC Porto e autor do golo queaos dragões no jogo em Arouca, falou sobre a renovação de Iván Marcano, que termina a atual ligação aos azuis e brancos a 30 de junho próximo."Falamos no final da época. Tendo em conta a situação e o projeto, fica para mais tarde. Não é uma situação de vida ou morte, fica reservado para o final da temporada", afirmou o agente à Antena 1, indo de encontro ao que Record já havia noticiado em tempo oportuno. Para já, o defesa-central, de 35 anos, está totalmente concentrado nos objetivos do FC Porto que ainda estão ao alcance. "Marcano é um jogador que tem uma forma de ser muito discreta, não alimenta ruídos", acrescentou Inaki Ibañez, vincando que Marcano se "sente em casa" no FC Porto e em Portugal.