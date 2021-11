Empresário Pedro Pinho é suspeito de pagar rendas da ex-mulher de Pinto da Costa

O empresário de futebol Pedro Pinho é suspeito de, durante vários meses, ter pago a renda de casa de Fernanda Miranda, ex-mulher do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, após a separação do casal, em 2017. Segundo informações recolhidas pela 'Sábado', esta é uma das suspeitas indicadas pelo Ministério Público nos mandados de busca ao empresário e ao presidente do FC Porto, considerando a investigação que tal situação foi uma contrapartida pelos milhões de euros faturados em comissões nos negócios de jogadores.