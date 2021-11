Empresário Pedro Pinho viajou para fora de Portugal no fim de semana, avança a CMTV

O Ministério Público e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estão a fazer buscas à SAD do FC Porto, a dirigentes portistas e a empresários próximos do clube, nomeadamente a Pedro Pinho.A casa de Pedro Pinho, perto da zona do Boavista (Porto), é um dos alvos das buscas mas o empresário não está no local.De acordo com a CMTV, Pedro Pinho viajou para fora de Portugal no fim de semana. Estará nesta altura na Roménia.Em causa podem estar estar suspeitas de fraude, abuso de confiança e branqueamento de capitais num processo que resulta da Operação Cartão Vermelho.O Correio da Manhã avança também que as suspeitas envolvem venda de direitos televisivos do FC Porto à antiga Portugal Telecom.