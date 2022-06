Empresários de João Victor em Portugal para reunir com responsáveis do FC Porto

Os representantes de João Victor estão em Portugal e, durante os próximos dias, irão reunir-se com os responsáveis do FC Porto de forma a perceber a real dimensão do interesse azul e branco no central. A informação foi ontem veiculada pela versão brasileira do portal Goal, que adiantou ainda um pormenor que, a confirmar-se, poderá ser bastante interessante para o FC Porto.

Segundo a publicação, depois de ter apontado a um preço de 15 milhões de euros pela venda do defesa, o Cortinthians, que é atualmente orientado por Vítor Pereira, estará disponível para discutir a saída do jogador nesta janela do mercado de transferências por uma verba a rondar os 10 milhões de euros. De notar que, além do FC Porto, em Portugal o Benfica, como já noticiámos, também tem o defesa referenciado, informação que é reiterada por aquela publicação. Mas Portugal não será o único destino europeu dos empresários de João Victor, que irão viajar ainda por outros países, uma vez que o jogador é cobiçado também por emblemas de Espanha, Inglaterra e Itália.