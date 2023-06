Empréstimo obrigacionista do FC Porto: Fernando Gomes explica aumento de 40M€ para 55M€

Fernando Gomes catalogou o empréstimo obrigacionista de 55 milhões de euros feito pelo FC Porto como "um sucesso". O administrador da SAD para a área financeira assinalou que a operação irá servir integralmente para pagar o empréstimo obrigacionista que vence em novembro deste ano."A preocupação inicial era realizar os 40 milhões de euros necessários para pagar o empréstimo obrigacionista em curso. A operação de troca foi para dar aos pequenos acionistas a possibilidade de melhorarem a taxa de juro do anterior investimento. A isso corresponderam com um valor de 18 milhões de euros, o resto, de 22 milhões de euros, será para pagar o que falta do financiamento que realizámos em 2021-2023 e que em novembro deste ano se vence. O resultado desta operação seria integralmente, numa primeira linha, para pagar esse empréstimo. E, para que não haja perante os investidores qualquer hesitação, assumimos o compromisso de realizar estes meios financeiro. Eles serão depositados até momento do vencimento da operação em novembro para pagar aos investidores que connosco vieram em 2021. Este era objetivo inicial e operação correu bem", afirmou.O responsável portista revelou que logo no primeiro dia do lançamento da mais recente operação foram obtidos 36 milhões dos 40 milhões de euros iniciais e, por isso, o FC Porto decidiu aumentar o seu montante global para 55 milhões de euros. "Entendemos que tínhamos aqui a oportunidade de financiar a tesouraria do FC Porto num momento em que, todos os anos, é delicada: no final de época, muitas vezes há a cessação de contactos de quem sai, a renovação com alguns, contratação de novos, é sempre momento de alguma pressão financeira. Daí termos decididos ir até aos 55 milhões de euros para com estes 15 milhões que vão além do empréstimo obrigacionista 2021-2023 podermos financiar a atividade corrente do FC Porto. Atingimos objetivos, foi bom, continuaremos no mercado com certeza absoluta. Temos aqui um conjunto de pequenos investidores que são habituais, o que nos tem permitido concluir este tipo de operações. E que nem sequer são os adeptos do FCP que investem nas obrigações das nossas emissões. Temos concluído, depois de receber resultados finais, que são apenas pequenos investidores que acreditam na instituição FC Porto, para conseguir ter contrapartida financeira interessante", disse, concluindo: "O FC Porto vai querer responder em termos de sucesso desportivo ao que tem sido o sucesso financeiro."