Encontrar o Anadia será especial mas só "antes e depois" do jogo

Sérgio Conceição não escondeu que será especial defrontar o Anadia, pela proximidade que tem com o clube da Bairrada, mas apressou-se a assegurar que essa amizade só existirá antes e depois do jogo. Assim que o árbitro der ordem para o pontapé de saída, é para ganhar.

"É sempre especial, mas apenas antes e depois. Durante o jogo não é nada especial, é exatamente igual, vou querer ganhar o jogo, vou querer passar a eliminatória, vamos querer ser melhores do que o adversário. É uma região que me diz muito, onde tenho a minha residência, fez parte do percurso também da minha família, dos meus filhos, é um clube onde me trataram sempre muitíssimo bem, tenho muito carinho por toda aquela gente de Anadia, já vivo lá há mais de 20 anos. É importante referir isso", revelou o técnico, lembrando que a comitiva do FC Porto pára muitas vezes ali perto, na zona da Mealhada, quando regressa das viagens ao sul.

Relativamente à equipa treinada por Rui Borges, Conceição considerou-a "interessante". "Quer jogar futebol, não sendo uma equipa extremamente agressiva como outras na Liga 3, é uma equipa que gosta de jogar num 4x4x2 clássico. A equipa do Anadia está estudada em todos os momentos do jogo, com a mesma seriedade, não é bluff, sei o plantel quase de cor, os perigos que pode causar, estamos preparados para o embate", garantiu.