Começou com um empate a um golo, frente ao Blackburn Rovers, a participação do FC Porto B na edição desta época da Premier League International Cup. No jogo realizado em Ewood Park, os jovens dragões viram-se em desvantagem ao minuto 82, fruto de um autogolo de Romain Correia, conseguindo chegar à igualdade aos 90’+2, com um tento do central Zé Pedro. O próximo encontro é depois de amanhã, às 13 horas, no Molineux, casa do Wolverhampton.