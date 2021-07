Equipa B do FC Porto vence Extremadura com Tomás Esteves e Varela

O FC Porto B venceu na noite deste sábado o Extremadura, por 3-0, num jogo realizado em Badajoz a contar para o Troféu Luis Bermejo, que conta ainda com as participações do Benfica B e da formação local. Os golos da equipa de António Folha foram apontados Gonçalo Borges (3'), Danny Loader (25' pen.) e Samba Koné (55').





De destacar ainda a presença de Tomás Esteves, confirmando-se a notícia avançada por Record . O lateral-direito está integrado, de forma temporária, na formação secundária e foi opção de Folha para a última meia hora do encontro. Novidade foi também a estreia de Silvestre Varela pela formação secundária dos dragões, tendo entrado em campo no mesmo momento que Tomás Esteves, aos 58 minutos.Ricardo Silva, Tiago Matos, João Marcelo, Romain Correia e João Mendes; Mor N'Diaye, Bernardo Folha e João Peglow; Gonçalo Borges, Samba Koné e Danny Loader.Ivan Cardoso e Gonçalo Ribeiro (GR); Tomás Esteves, Levi Faustino, Rodrigo Pinheiro, Vasco Sousa, David Vinhas, Diogo Ressurreição, Zé Pedro, Silvestre Varela e Sebastián Soto.Os jovens dragões vão agora defrontar o Badajoz na final do quadrangular, já que a equipa espanhola derrotou, esta tarde, o Benfica B por 2-1.