Equipa brindou ao 85.º aniversário de Pinto da Costa após o FC Porto-Arouca

Jorge Nuno Pinto da Costa: "Disse ao Mister que o meu dia de aniversário só começava a partir das 23 horas… depois de a equipa ganhar"



Ao contrário do que é habitual, após o apito final no FC Porto-Arouca não foi banho e casa. O grupo de trabalho dos azuis e brancos manteve-se no Estádio do Dragão para celebrar, num espaço daquela infraestrutura, o 85º aniversário de Pinto da Costa."Disse ao míster que o meu dia de aniversário só começava a partir das 23 horas… depois de a equipa ganhar", afirmou o presidente aos meios do clube.E, no brinde que também teve direito a bolo, nem faltou o capitão Pepe, que recupera de lesão no braço esquerdo e, por isso, não foi convocado para o jogo. O defesa central, de resto, até aplaudiu Pinto da Costa, depois de cantar os parabéns.