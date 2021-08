Equipa de saúde reforçada em vários setores sob a supervisão de Nelson Puga

A equipa de saúde do FC Porto, liderada por Nelson Puga, já contava com nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, osteopatas, fisiólogos, optometristas, podologistas e dentistas, sendo que, agora, ganhou uma nova valência na área da medicina tradicional chinesa.





Além de Paulo Araújo, reforço assegurado para essa área específica, a equipa de Nelson Puga também passa a contar, a partir da presente temporada, com dois novos fisioterapeutas, Fábio Vieira e André Lobo, o recuperador-físico Tiago Costa e o nutricionista Mário Fernandes, que completam as equipas já existentes.Quanto ao mestre em medicina tradicional chinesa, esse já trabalhou com alguns jogadores do FC Porto na temporada passada, tendo até viajado com a equipa para Turim , por forma a ajudar a recuperar Pepe para o jogo com a Juventus, dos oitavos de final da Liga dos Campeões."Um novo desafio, mas a confiança e objetividade de sempre! Grato ao FC Porto pela confiança", escreveu, agora, Paulo Araújo nas redes sociais.