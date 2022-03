A equipa do FC Porto não conseguiu regressar ontem a Portugal depois do jogo com o Lyon, devido a uma avaria no avião que ia transportar a comitiva até à Invicta.Está previsto que Sérgio Conceição e os jogadores só cheguem durante a tarde de hoje ao Porto, pelo que o técnico terá apenas um dia para preparar o dérbi com o Boavista, que se realiza domingo, às 20h45.Recorde-se que os dragões empataram a partida com o Lyon, mas acabaram mesmo assim por ser eliminados da Liga Europa.