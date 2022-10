Equipa médica do FC Porto em sub-17 recebe cartão branco

O jogo entre o Palmeiras e o FC Porto, a contar para o campeonato de sub-17, foi palco de um momento de fair play que valeu à equipa médica dos dragões o cartão branco.Durante toda a partida, o corpo clínico dos azuis e brancos assistiu os jogadores adversários."O encontro ficou marcado pelo cartão branco mostrado à equipa médica do FC Porto que assistiu os atletas da casa durante toda a contenda e acabou premiada com o recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas", escreveu o FC Porto no site oficial.Quanto ao jogo, de referir que terminou com a vitória dos dragões por 6-0.